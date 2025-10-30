Halloween anche i prezzi sono da paura
Un aumento medio tra il 6 e il 12 per cento. rincari per costumi, zucche, decorazioni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dolcetto o scherzetto? Meglio scegliere promo Halloween e partire tra ottobre a maggio 2026 a bordo di MSC Crociere a prezzi irresistibili! Entra in agenzia e scopri destinazioni spettacolari a prezzi spaventosi: via Oberdan,87 (TA) ? 0996614111 - 37708 Vai su Facebook
Amazon lancia l’offerta shock: Poco F6 a prezzo da paura - Quest’anno Amazon non scherza e tira fuori un’offerta che accende l’entusiasmo. Secondo tecnoandroid.it
Amazon colpisce ancora: Acer EK241YGbif a prezzo da PAURA - Le luci soffuse, le decorazioni e una tazza di cioccolata calda sono perfette per goderti una serata davanti al t ... Scrive tecnoandroid.it
Lidl fa paura… ai prezzi! Tutto per Halloween dal 20 ottobre - Halloween Lidl 2025: decorazioni e accessori da 1,50€, in store dal 20 ottobre. Scrive castellinews.it