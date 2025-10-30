Halloween alla Casa di Pulcinella | gli spettacoli

Le serate più horror dell’anno da vivere in Teatro31 ottobre, 1 e 2 novembre ore 18.00Teatro Casa di PulcinellaSerate di magia, brividi e meraviglie alla Casa di Pulcinella: terrore e divertimento sono assicurati!Lasciamoci avvolgere dal mistero e dalla magia che animano le notti più paurose. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

È FESTA DI HALLOWEEN IN CASA NAPOLI Quanto vi piace questa famiglia Addams #SSCNapoli #Politano #Spinazzola - facebook.com Vai su Facebook

Halloween di Pulcinella, spettacolo di burattini e caccia alle zucche - Alla ristofattoria L’Agricola di Lainate (Milano), via per Rho 91, Halloween diventa una grande festa per bambine e bambini. Scrive mentelocale.it

A Carmagnola torna Questo è Halloween: laboratori, parate e spettacoli per grandi e bambini - A Carmagnola torna “Questo è Halloween”: laboratori, parate, cene e spettacoli per tutta la famiglia il 31 ottobre nel centro storico ... Lo riporta mentelocale.it