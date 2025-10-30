Halloween a Roma | ecco il luogo più macabro da visitare ad Halloween nella Capitale
Sei ancora alla ricerca di qualcosa di originale da fare ad Halloween? La città di Roma, con il suo intreccio di storia e mistero, è una città che non smette mai di sorprendere: tra i fasti barocchi e i palazzi eleganti di via Veneto si nasconde un luogo che sembra uscito da un racconto gotico: la Cripta dei Frati Cappuccini, un ossario unico al mondo in cui le ossa di migliaia di frati diventano arte (e con l’arrivo di Halloween, è la meta più inquietante – e affascinante – da visitare nella Capitale). Leggi anche: — Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età Roma, ad Halloween visita la Cripta dei Cappuccini: u n palazzo sotterraneo pieno di ossa e simboli. 🔗 Leggi su Funweek.it
Scopri altri approfondimenti
Sacherrrrrrrrr #pasticceria #weekend #roma #Halloween #centocelle #sachertorte Vai su Facebook
Halloween 2025: un pomeriggio da paura a Largo Padre Leonardo Bello, Quarto Miglio (Roma). https://quartomiglio.rm.it/2025/10/halloween-2025… #roma #halloween #prolocoquartomiglio #prossimamente - X Vai su X
Cripta dei Cappuccini a Roma: il luogo più macabro da visitare ad Halloween - Tra i palazzi di via Veneto si nasconde la Cripta dei Cappuccini, dove le ossa diventano arte: ad Halloween, è la meta più macabra di Roma. msn.com scrive
Cosa fare a Roma per Halloween 2025: guida agli eventi più spaventosi - La notte del 31 ottobre si avvicina e Roma si prepara, con eventi a tema per tutti i gusti e tutte le età. Scrive romatoday.it
Roma, l'attrazione più macabra è la Cripta dei Frati Cappuccini: sotto via Veneto la meta perfetta per Halloween - Roma, con il suo intreccio di storia e mistero, è una città che non smette mai di sorprendere. Si legge su msn.com