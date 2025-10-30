Halloween a Roma | ecco il luogo più macabro da visitare ad Halloween nella Capitale

Funweek.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei ancora alla ricerca di qualcosa di originale da fare ad Halloween? La città di Roma, con il suo intreccio di storia e mistero, è una città che non smette mai di sorprendere: tra i fasti barocchi e i palazzi eleganti di via Veneto si nasconde un luogo che sembra uscito da un racconto gotico: la Cripta dei Frati Cappuccini, un ossario unico al mondo in cui le ossa di migliaia di frati diventano arte (e con l’arrivo di Halloween, è la meta più inquietante – e affascinante – da visitare nella Capitale). Leggi anche: — Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età Roma, ad Halloween visita la Cripta dei Cappuccini: u n palazzo sotterraneo pieno di ossa e simboli. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

halloween roma luogo pi249Cripta dei Cappuccini a Roma: il luogo più macabro da visitare ad Halloween - Tra i palazzi di via Veneto si nasconde la Cripta dei Cappuccini, dove le ossa diventano arte: ad Halloween, è la meta più macabra di Roma. msn.com scrive

Cosa fare a Roma per Halloween 2025: guida agli eventi più spaventosi - La notte del 31 ottobre si avvicina e Roma si prepara, con eventi a tema per tutti i gusti e tutte le età. Scrive romatoday.it

halloween roma luogo pi249Roma, l'attrazione più macabra è la Cripta dei Frati Cappuccini: sotto via Veneto la meta perfetta per Halloween - Roma, con il suo intreccio di storia e mistero, è una città che non smette mai di sorprendere. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Roma Luogo Pi249