Halloween a Roma | ecco il luogo più macabro da visitare ad Halloween nella Capitale

Sei ancora alla ricerca di qualcosa di originale da fare ad Halloween? La città di Roma, con il suo intreccio di storia e mistero, è una città che non smette mai di sorprendere: tra i fasti barocchi e i palazzi eleganti di via Veneto si nasconde un luogo che sembra uscito da un racconto gotico: la Cripta dei Frati Cappuccini, un ossario unico al mondo in cui le ossa di migliaia di frati diventano arte (e con l’arrivo di Halloween, è la meta più inquietante – e affascinante – da visitare nella Capitale). Leggi anche: — Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età Roma, ad Halloween visita la Cripta dei Cappuccini: u n palazzo sotterraneo pieno di ossa e simboli. 🔗 Leggi su Funweek.it