Halloween a Napoli | vicoli simboli e il Munaciello in scena

La città si prepara a mostrare il suo volto più enigmatico con “Napoli Esoterica – Halloween Edition”, l’appuntamento ideato da Partenope in Tour per il 1° novembre, dalle 17:30 alle 19:30. Si parte da Piazza del Gesù per un cammino immersivo tra storie, credenze e simboli, nel tempo in cui Napoli custodisce la memoria dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Halloween a Napoli: vicoli, simboli e il Munaciello in scena

News recenti che potrebbero piacerti

Serata libera concessa da Antonio Conte al Napoli: gli azzurri approfittano del day off per un tradizionale party di Halloween a Santa Lucia #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Martedì sera a Lecce! Il Napoli affronta il Lecce martedì alle 18:30 in Serie A – indossando una speciale maglia di Halloween! Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli - X Vai su X

Halloween nella Napoli latina - “Ma ci siamo resi conto che Napoli è latina, la Campania è un sud del mondo. Si legge su ilfattovesuviano.it

Halloween 2025, cosa fare a Napoli: eventi e feste a tema da non perdere - A Napoli la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere ... Come scrive tg24.sky.it

Napoli, ancor prima di Halloween, ‘o murticiello e il torrone! - Se guardi attentamente già lo vedi nelle vetrine delle pasticcerie anche se per la ... Segnala ilnapolionline.com