Halloween a Montesicuro Anche navette per il borgo

Per la festa di Halloween a Montesicuro il 31 novembre sono state predisposte due linee di navette gratuite (ghost 1 rossa - ghost 2 blu) per raggiungere il borgo a partire dalle ore 15.55: una con partenza alla Baraccola in via Fioretti nei pressi della Confartigianato e con fermate in via Umani e via Antognini. Una seconda linea partirà dal capolinea del Ghettarello con fermate uguali a quelle del trasporto pubblico (escluso il tratto Madonna delle Grazie - San Luigi). Inoltre, la Polizia Locale ha emesso ordinanza che indica i provvedimenti limitativi per sosta e circolazione per il 31 ottobre dalle ore 14 fino alle ore 23 nella frazione con divieto di sosta e fermata e interdizione della circolazione veicolare in tutto il borgo (dall’arco lato Poste all’arco lato Chiesa); divieto di sosta e fermata presso il Bar per una lunghezza corrispondente a 100 metri; mezzi di soccorso diretti allo Zaffiro potranno accedere lato Chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Halloween a Montesicuro. Anche navette per il borgo

