Halloween a Lorenzana con ' I vicoli del terrore'

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte da brivido quella del 31 ottobre a Lorenzana, dove al calar del sole tornano i Vicoli del terrore per un Halloween spaventoso e divertente. Dalle 18 vampiri, zombie e mostri invaderanno il borgo medievale con musica, spettacoli e street food.L'appuntamento diventa interessante anche per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

