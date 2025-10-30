Halloween a Lorenzana con ' I vicoli del terrore'
Una notte da brivido quella del 31 ottobre a Lorenzana, dove al calar del sole tornano i Vicoli del terrore per un Halloween spaventoso e divertente. Dalle 18 vampiri, zombie e mostri invaderanno il borgo medievale con musica, spettacoli e street food.L'appuntamento diventa interessante anche per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
