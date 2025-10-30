Halloween 155mila prodotti contraffatti e non sicuri sequestrati a Seregno

Ilnotiziario.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza ha sequestrato a Seregno 155mila prodotti contraffatti e non sicuri. L’operazione era mirata al contrasto dell’importazione e vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. Il piano d’azione è stato sviluppato, a ridosso . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

halloween 155mila prodotti contraffatti e non sicuri sequestrati a seregno

© Ilnotiziario.net - Halloween, 155mila prodotti contraffatti e non sicuri sequestrati a Seregno

Contenuti che potrebbero interessarti

halloween 155mila prodotti contraffattiHalloween, 155mila prodotti contraffatti e non sicuri sequestrati a Seregno - Alla vigilia di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza ha sequestrato a Seregno 155mila prodotti contraffatti e non ... Scrive ilnotiziario.net

halloween 155mila prodotti contraffattiSequestrati in Brianza 155 mila articoli contraffatti o non sicuri per la festa di Halloween - la cui vendita avrebbe garantito all'esercente guadagni per oltre 100. Riporta italpress.com

halloween 155mila prodotti contraffattiSeregno: sequestrati oltre 155mila giocattoli pericolosi. Denunciato un commerciante - Per il commerciante è scattata la denuncia alla Procura di Monza per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Riporta mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween 155mila Prodotti Contraffatti