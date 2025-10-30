Half-Life 3 verrà annunciato a breve con un trailer secondo un leaker

Il mistero di Half-Life 3 potrebbe finalmente giungere a una svolta, visto che dopo anni di silenzio e false speranze, nuove voci di corridoio suggeriscono che Valve sia ormai pronta a rompere il silenzio con un trailer ufficiale di annuncio imminente. A diffondere l'indiscrezione è Tyler McVicker, insider noto per aver in passato fornito informazioni accurate sui progetti Valve. Secondo quanto riportato da McVicker, la compagnia di Gabe Newell starebbe lavorando attivamente alla realizzazione del trailer, che potrebbe essere mostrato già nel mese di novembre. La parte più interessante riguarda però la strategia di lancio: Valve, storicamente, tende a presentare i propri giochi solo quando lo sviluppo è in fase molto avanzata, rendendo quindi plausibile un'uscita ravvicinata al reveal.

