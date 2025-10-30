Ha ucciso Nada Cella con lucida follia | la Procura chiede la condanna all'ergastolo per Annalucia Cecere

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annalucia Cecere deve essere condannata all'ergastolo. È la richiesta formulata dalla Procura di Genova per l'ex insegnante accusata dell'omicidio di Nada Cella, la 25enne uccisa a Chiavari nel 1996. Quattro anni invece per Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, accusato di favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto: "Cecere ha agito con lucida follia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ha ucciso nada cella“Ha ucciso Nada Cella con lucida follia”: la Procura chiede la condanna all’ergastolo per Annalucia Cecere - È la richiesta formulata dalla Procura di Genova per l'ex insegnante accusata dell'omicidio di ... Secondo fanpage.it

ha ucciso nada cellaL'omicidio di Nada Cella, il pm chiede l'ergastolo per Cecere - La Procura di Genova ha chiesto la condanna all'ergastolo per Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di avere ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari. Lo riporta ansa.it

ha ucciso nada cellaOmicidio di Nada Cella, chiesto l’ergastolo per Anna Lucia Cecere e quattro anni per Marco Soracco - L'omicidio di Nada Cella torna in aula dopo 29 anni: chiesto ergastolo per Anna Lucia Cecere e 4 anni per Marco Soracco accusato di favoreggiamento. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Ucciso Nada Cella