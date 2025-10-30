Ha ucciso Nada Cella con lucida follia | la Procura chiede la condanna all'ergastolo per Annalucia Cecere
Annalucia Cecere deve essere condannata all'ergastolo. È la richiesta formulata dalla Procura di Genova per l'ex insegnante accusata dell'omicidio di Nada Cella, la 25enne uccisa a Chiavari nel 1996. Quattro anni invece per Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, accusato di favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto: "Cecere ha agito con lucida follia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
