Il caso di Garlasco non smette di riservare colpi di scena. Mentre la super perizia disposta dalla Procura procede con l’analisi ai raggi X dell’unico nuovo indagato, Andrea Sempio, emergono dettagli sorprendenti sul passato e sulla condotta del suo ex avvocato, Massimo Lovati, figura già nota per le sue frequenti apparizioni televisive. L’obiettivo degli esperti forensi è verificare se la corporatura di Sempio possa corrispondere alle tracce biologiche e morfologiche individuate nella villetta di via Pascoli, dove il 13 agosto 2007 venne brutalmente uccisa Chiara Poggi. Le indagini parallele, però, hanno portato l’attenzione su un aspetto inatteso: la situazione economica e bancaria di Lovati, che in passato aveva dichiarato pubblicamente di non possedere conti correnti e di lavorare solo attraverso pagamenti in contanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Ha mentito!". Garlasco, la scoperta bomba su Lovati