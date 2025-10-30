Guido Pocobelli Ragosta confermato presidente dell’Unione cronisti cattolici della Campania

Il consiglio direttivo di Ucsi Campania ha confermato all’unanimità Guido Pocobelli Ragosta presidente regionale per i prossimi 4 anni. L’Unione cronisti cattolici ha anche eletto il consiglio direttivo regionale, ora composto da Antonio Pintauro (vicepresidente), Rosaria Morra (segretaria), Rosanna Borzillo e Walter Medolla (tesorieri); Cesare Bifulco, Michele Ippolito, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Mariangela Parisi ed Elena Scarici (consiglieri). Le elezioni del Consiglio direttivo nel corso dell’assemblea regionale alla presenza tra gli altri del presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it