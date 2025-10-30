Rio de Janeiro, 30 ottobre 2025 – Un bilancio terribile, ancora provvisorio, il più elevato nella continua battaglia fra polizia militare e narcotrafficanti nelle più popolose favelas carioca: 138 morti, decine e decine di feriti. Mentre la seconda notte è calata e il livello di guardia da parte delle autorità è stato di nuovo innalzato a 2, alcune mani pietose hanno radunato gli ultimi 74 cadaveri, probabilmente vittime collaterali degli scontri, in praça de Sao Lucas, alla base della collina del Complexo da Penha, zona nord di Rio, che con il contiguo Complexo do Alemao – 280mila abitanti in totale – è la base del Comando Vermelho, la più grossa organizzazione di narcotrafficanti che governa il traffico di droga nella “cidade maravilhosa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerriglia nelle favelas. Blitz contro i narcos: droni-bomba, 138 morti. Lula: “Sono esterrefatto”