Il Sudan è entrato nella fase più critica della sua disgregazione. Dopo oltre due anni di guerra tra le Forze Armate Sudanesi (Saf) del generale Abdel Fattah al-Burhan e le Rapid Support Forces (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti, il conflitto ha smesso di essere uno scontro per il potere a Khartoum ed è diventato una guerra di ridisegno territoriale. La caduta di El Fasher, l’ultima roccaforte governativa in Darfur, dopo diciotto mesi di assedio, ha sancito la vittoria tattica delle Rsf e aperto la prospettiva di una partizione de facto del Paese tra un Sudan occidentale paramilitare e un Sudan orientale a controllo militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra in Sudan. La resa di El Fasher apre la lotta per Kordofan