Guerra in Sudan La resa di El Fasher apre la lotta per Kordofan
Il Sudan è entrato nella fase più critica della sua disgregazione. Dopo oltre due anni di guerra tra le Forze Armate Sudanesi (Saf) del generale Abdel Fattah al-Burhan e le Rapid Support Forces (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti, il conflitto ha smesso di essere uno scontro per il potere a Khartoum ed è diventato una guerra di ridisegno territoriale. La caduta di El Fasher, l’ultima roccaforte governativa in Darfur, dopo diciotto mesi di assedio, ha sancito la vittoria tattica delle Rsf e aperto la prospettiva di una partizione de facto del Paese tra un Sudan occidentale paramilitare e un Sudan orientale a controllo militare. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Sudan i ribelli RSF entrano a El Fasher, cosa sta succedendo: le radici della guerra e la crisi umanitaria. https://fanpa.ge/bzqTy . - facebook.com Vai su Facebook
Dal Darfur ai social, la guerra tra l’esercito e le milizie si combatte anche online. L’oro finanzia le armi, i bot diffondono propaganda e il silenzio mediatico sul Sudan diventa una strategia - X Vai su X
Guerra in Sudan. La resa di El Fasher apre la lotta per Kordofan - Dopo oltre due anni di guerra tra le Forze Armate Sudanesi (Saf) del generale Abdel Fattah al- Si legge su formiche.net
Sudan, un conflitto dimenticato: cosa sta succedendo - Le Forze congiunte, alleate dell'esercito del Sudan, hanno confermato di essersi ... Segnala tg24.sky.it
Sudan: la caduta di El Fasher cambia la mappa del conflitto - La caduta di El Fasher segna un punto di svolta nella guerra tra esercito e paramilitari. Lo riporta ispionline.it