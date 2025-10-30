Rio de Janeiro è in guerra e quella deflagrata l'altroieri è la più sanguinosa operazione di polizia nella storia della città. Il bilancio delle vittime, purtroppo ancora provvisorio, continua a crescere: almeno 138 morti, secondo i dati aggiornati ieri sera dal ministero della Giustizia, tra presunti narcotrafficanti, quattro agenti e decine di civili. I corpi, ammassati dai residenti lungo le strade dei complessi di Alemão e Penha due aree che ospitano decine di favelas e oltre 220mila abitanti continuano a essere raccolti dopo ore di autentica guerriglia urbana. «Rio sembra Gaza», ha commentato l'opinionista di una delle principali tv locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra ai narcos: sangue a Rio. File di cadaveri nelle favelas