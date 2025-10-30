Guerra ai narcos | sangue a Rio File di cadaveri nelle favelas
Rio de Janeiro è in guerra e quella deflagrata l'altroieri è la più sanguinosa operazione di polizia nella storia della città. Il bilancio delle vittime, purtroppo ancora provvisorio, continua a crescere: almeno 138 morti, secondo i dati aggiornati ieri sera dal ministero della Giustizia, tra presunti narcotrafficanti, quattro agenti e decine di civili. I corpi, ammassati dai residenti lungo le strade dei complessi di Alemão e Penha due aree che ospitano decine di favelas e oltre 220mila abitanti continuano a essere raccolti dopo ore di autentica guerriglia urbana. «Rio sembra Gaza», ha commentato l'opinionista di una delle principali tv locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
La maxi operazione a Rio de Janeiro è la guerra ai narcos che piace a Trump. Blitz contro i cartelli guidati dal Comando Vermelho. Mobilitati oltre 2.500 poliziotti, i narcotrafficanti hanno risposto con granate e abbattendo elicotteri. Decine i morti. Vai su Facebook
La maxi operazione a Rio de Janeiro è la guerra ai narcos che piace a Trump. Blitz contro i cartelli guidati dal Comando Vermelho. Mobilitati oltre 2.500 poliziotti, i narcotrafficanti hanno risposto con granate e abbattendo elicotteri. Decine i morti. - X Vai su X
Guerra ai narcos: sangue a Rio. File di cadaveri nelle favelas - L’operazione di polizia più sanguinosa nella storia della città: oltre 138 morti. Segnala ilgiornale.it
Guerra anti-narco a Rio de Janeiro: 122 morti e 81 arresti nel maxi blitz nelle favelas - blitz nelle favelas di Alemão e Penha a Rio: operazione contro il Comando Vermelho ordinata dal governatore Castro. Secondo ilgiornale.it
Mattanza di (presunti) narcos nelle favelas di Rio. "Uccisi a sangue freddo", "il bandito buono è quello morto" - Anche l'Onu chiamata in causa dopo la battaglia campale tra la polizia e gli appartenenti alla organizzazione criminale “Comando Vermelho”. Riporta huffingtonpost.it