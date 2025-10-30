Guerra a Gaza nei raid israeliani sulla Striscia uccisi 104 palestinesi 46 sono bambini le news in diretta

30 ott 2025

Le ultime notizie in diretta sulla guerra a Gaza: nel corso degli ultimi bombardamenti Israele ha ucciso almeno 104 palestinesi, quasi la metà dei quali bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

