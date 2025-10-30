Il sindaco Vittorio Fiorucci potrebbe essere pronto a sospendere la convocazione del tavolo ceraiolo, per ritrovare la giusta serenità tra le parti e poter costruire un confronto produttivo. La riflessione arriva dopo l’ultimo incontro in cui i toni si sarebbero alzati quando la discussione è stata portata sulla questione degli Arconi di via Baldassini, particolarmente attuali visto il progetto di riqualificazione da un milione e mezzo di euro che li attende, al momento in fase di dibattito perché porterebbero un’importante modifica alla cucina fissa di proprietà dell’Università dei Muratori. "Dobbiamo trovare una soluzione per conciliare queste due esigenze, perché resta fermo il punto che quegli ambienti vanno ristrutturati e che allo stesso tempo dobbiamo continuare a farci quello che facciamo", ha detto il sindaco ai microfoni di Trg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, scintille al tavolo ceraiolo. Tensioni sugli Arconi di via Baldassini