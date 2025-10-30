Guardie ecologiche volontarie | vigilanza costante
Le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Ravenna confermano il loro ruolo centrale nella tutela del territorio di Castel Bolognese, grazie alla convenzione rinnovata con il Comune fino al 2027. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 106 servizi di vigilanza ambientale, 212 ore di attività e 44 verbali per un importo complessivo delle sanzioni pari a 8.996 euro. Gli interventi hanno riguardato in particolare il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti, il contrasto agli abbandoni e alle discariche abusive e il monitoraggio delle aree verdi urbane come del benessere animale. Spiega la nota: "Parallelamente all’attività di controllo, hanno dedicato impegno e passione alla formazione dei più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
