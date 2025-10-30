Guardalà svela su Spalletti | Nello spogliatoio della Juve si respira questo clima in questi giorni La rivelazione del giornalista
Guardalà sull'arrivo dell'ex commissario tecnico: il giornalista promuove la scelta, ma avverte sulle difficoltà del subentro senza preparazione. Un allenatore di altissimo profilo per una missione complessa e immediata. L'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, chiamato a sostituire l'esonerato Igor Tudor dopo appena otto giornate, è stato analizzato dal giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà. L'opinionista ha promosso la scelta del club, sottolineando le indiscusse qualità del tecnico, ma ha anche messo in guardia l'ambiente: per un allenatore come Spalletti, subentrare in corsa senza una preparazione estiva è la sfida più difficile.
