GTA 6 spunta la data del trailer 3 | Rockstar prepara l’annuncio più atteso dell’anno e qualcos’altro di speciale

La community videoludica mondiale trattiene il respiro. Grand Theft Auto 6, probabilmente il titolo più atteso del decennio, potrebbe regalare un nuovo trailer la prossima settimana, precisamente il 6 novembre. Dopo i due filmati già pubblicati che hanno infiammato l’entusiasmo dei giocatori, nonostante il rinvio della data di uscita, una nuova ondata di indiscrezioni e leak suggerisce che Rockstar Games sia pronta a svelare il terzo capitolo della sua campagna promozionale. Le speculazioni sono iniziate dopo un aggiornamento sostanziale del sito ufficiale di Rockstar, ora completamente rinnovato con elementi grafici ispirati a GTA 6. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - GTA 6, spunta la data del trailer 3: Rockstar prepara l’annuncio più atteso dell’anno (e qualcos’altro di speciale)

