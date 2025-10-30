Grottaminarda nuove assunzioni al Comune
Due nuove assunzioni presso il Comune di Grottaminarda attraverso la procedura di "Interpello Elenco Idonei” graduatoria Concorso ASMEL. Con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo (Area degli Istruttori), assunte a tempo pieno ed indeterminato Annarita Melucci e Pasqualina Barbiero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
