Grimes difende Selena Gomez dal bodyshaming su X | Bullismo da scuole superiori

A seguito dell’ondata di commenti offensivi giunti nelle ultime ore online, Grimes ha preso le difese ha difeso di Selena Gomez su X. A scatenare gli utenti del social è stato il video de In the Dark, brano della popstar contenuto nella colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix, Nobody Wants This di Gomez: in uno dei commenti si legge che l’artista assomigliava ad un mostro d i X-Files. Le parole hanno suscitato l’ira della di Grimes, che sul social ha difeso la star di Only Murders In The Building. Nel dettaglio, la popstar canadese ha criticato l’utente per aver fatto di tutto per trovare fotogrammi poco lusinghieri che “travisano ” l’artista e per averla sottoposta a “bullismo da scuola superiore ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

