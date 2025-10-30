Grifone parlano i tifosi | Bel clima c’è fiducia

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I biancorossi di mister Indiani ieri hanno sostenuto la doppia seduta al "Palazzoli" in vista della trasferta di domenica contro lo Scandicci. Intanto il Grosseto si gode il primo posto in solitario e questo obiettivo raggiunto rappresenta davvero un risultato importante che sta portando serenità a tutto l’ambiente e, forse, sta cominciando a risvegliare l’interesse in una città "dormiente". Per questo abbiamo sentito il parere dei rappresentanti dei club cittadini. "Primo posto da poco, bisogna ancora abituarci – dice Giorgio Faralli, presidente del Club Portavecchia –, ma sono sicuro che piano piano il pubblico tornerà allo Zecchini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

grifone parlano i tifosi bel clima c8217232 fiducia

© Sport.quotidiano.net - Grifone, parlano i tifosi: "Bel clima, c’è fiducia"

Argomenti simili trattati di recente

grifone parlano tifosi belGrifone, parlano i tifosi: "Bel clima, c’è fiducia" - "Stiamo vivendo un momento positivo – sottolinea Guido Borsetti, presidente del Club Anno Zero –, ma dobbiamo restare con i piedi per terra: solo dopo il match con il Siena la situazione sarà più ... Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Grifone Parlano Tifosi Bel