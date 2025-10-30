I biancorossi di mister Indiani ieri hanno sostenuto la doppia seduta al "Palazzoli" in vista della trasferta di domenica contro lo Scandicci. Intanto il Grosseto si gode il primo posto in solitario e questo obiettivo raggiunto rappresenta davvero un risultato importante che sta portando serenità a tutto l’ambiente e, forse, sta cominciando a risvegliare l’interesse in una città "dormiente". Per questo abbiamo sentito il parere dei rappresentanti dei club cittadini. "Primo posto da poco, bisogna ancora abituarci – dice Giorgio Faralli, presidente del Club Portavecchia –, ma sono sicuro che piano piano il pubblico tornerà allo Zecchini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Grifone, parlano i tifosi: "Bel clima, c'è fiducia"