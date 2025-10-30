Greta Thunberg ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ l’annuncio di Fabio Fazio

(Adnkronos) – Greta Thunberg sarà ospite a 'Che tempo che fa' domenica prossima, 2 novembre. A dare l'annuncio è lo stesso Fabio Fazio sui canali social, definendo l'attivista "il simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace". Il programma andrà in onda sul Nove a partire dalle ore 19.30. Nata a Stoccolma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

