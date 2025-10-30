Green Bill
Un nostro amico informatico, al quale ovviamente rifiutiamo di credere, ci ripete sempre che Bill Gates è un fenomeno assoluto. All'inizio della carriera, prima creava i virus per i sistemi operativi; e poi ti vendeva gli antivirus. Questo non vuol dire però che abbia pensato di fare la stessa cosa coi vaccini, naturalmente. Comunque. Bill Gates ha compiuto 70 anni - a proposito «Auguri!» - ed è il più splendido e invidiato tra i ragazzi che sono «partiti dal garage di casa» e poi hanno conquistato il mondo (tutti i miliardari partono sempre dal garage di casa, poi se hai una madre che siede nel Consiglio di amministrazione di United Way, amica del presidente della IBM, per carità male non fa, ma l'importante è partire da un garage). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
