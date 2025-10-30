Graziani a Spalletti il messaggio lascia pochi dubbi | Adesso che sei alla Juve devi assolutamente…

Inter News 24 Graziani avvisa il nuovo allenatore della Juventus Luciano Spalletti: le parole dell’ex calciatore alla nuova guida dei bianconeri. Ciccio Graziani, ex calciatore ed attuale commentatore della Domenica Sportiva, ha analizzato l’avvio di stagione della Juventus, esprimendo preoccupazione per i troppi alti e bassi che hanno caratterizzato il cammino della squadra bianconera. Nonostante la vittoria in rimonta contro l’ Inter, che sembrava aver segnato un cambio di marcia, Graziani ha sottolineato come la Juve stia ancora cercando di trovare un equilibrio. Nel corso della sua analisi, Graziani ha voluto indirizzare un appello al nuovo tecnico Luciano Spalletti, che ha recentemente preso il posto di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Graziani a Spalletti, il messaggio lascia pochi dubbi: «Adesso che sei alla Juve, devi assolutamente…»

Argomenti simili trattati di recente

“Kean e Retegui come Rossi e Graziani. Vi dico perché Spalletti non ha funzionato” - facebook.com Vai su Facebook

“#Kean e #Retegui come #Rossi e #Graziani. Vi dico perché #Spalletti non ha funzionato” - X Vai su X

Il messaggio di Ciccio Graziani per Spalletti: “Adesso che sei alla Juve devi assolutamente…” - L'ex calciatore ha analizzato la stagione dei bianconeri fino a questo momento: giocatori che non rendono e la gestione Tudor. Scrive msn.com

“Kean e Retegui come Rossi e Graziani. Vi dico perché Spalletti non ha funzionato” - "Nella prima partita in cui Gattuso li ha schierati titolari ero curioso di capire come si sarebbero integrati e ... Riporta tuttosport.com