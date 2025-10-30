Gravissimo lutto per Andrea Delogu ecco cosa succederà sabato a Ballando con le Stelle

Momenti difficilissimi per Andrea Delogu, colpita da un lutto straziante: gli sviluppi in vista della prossima puntata dello show di Rai Uno Una notizia tremenda sconvolge in queste ore il mondo dello spettacolo. Ieri pomeriggio, infatti, in un tragico incidente è morto Evan Oscar Delogu, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, conosciuta e apprezzatissima showgirl.

