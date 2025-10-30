Grave lutto per Andrea Delogu | morto in un incidente stradale il fratello Evan

Grave lutto per la conduttrice Andrea Delogu: il fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Il giovane era in sella alla sua moto, una Benelli 750, quando ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo della luce. Immediato l’intervento degli uomini del 188: Evan Delogu, però, è morto sul colpo. Figlio di Walter Delogu e fratello di Andrea, conduttrice tv e concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, il 18enne studiava all’alberghiero. In un post Instagram di qualche mese fa, in cui appariva in alcune fotografie con la sorella, Andrea Delogu scriveva così di lui: “Mio fratello è il più bello del mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grave lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente stradale il fratello Evan

