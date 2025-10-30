Grave lutto per Andrea Delogu | è morto a 18 anni in un incidente stradale il fratello Evan

Il fratello della conduttrice era in sella alla sua moto a Bellaria, in provincia di Rimini, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce. Sui social il dolore del padre Walter: «Il cuore a volte batte anche se è morto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Grave lutto per Andrea Delogu: è morto a 18 anni, in un incidente stradale, il fratello Evan

Contenuti che potrebbero interessarti

GRAVE LUTTO COLPISCE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA Addio ad ANTONIO RUSSOLILLO , nome e volto storico della sinistra comasca, dell’associazionismo e della cooperazione internazionale. Tonino, è stato una figura storica Vai su Facebook

Morto il giornalista Claudio Fico, grave lutto al Tg5 - X Vai su X

Grave lutto per Andrea Delogu: è morto a 18 anni, in un incidente stradale, il fratello Evan - Il fratello della conduttrice era in sella alla sua moto a Bellaria, in provincia di Rimini, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce. Come scrive vanityfair.it

Lutto straziante per Andrea Delogu: la notizia del tragico incidente - Grave lutto per Andrea Delogu, ora a Ballando con le stelle: il fratello Evan muore a 18 anni in un incidente in moto a Bellaria. Segnala donnaglamour.it

Grave lutto per Andrea Delogu: è scomparso il fratello Evan a soli 18 anni - Un drammatico lutto ha colpito Andrea Delogu, conduttrice televisiva e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, con la notizia della morte del suo fratellastro, Evan Oscar Delogu, avvenuta in se ... Da controcopertina.com