Grave lutto per Andrea Delogu | è morto a 18 anni in un incidente stradale il fratello Evan

Vanityfair.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fratello della conduttrice era in sella alla sua moto a Bellaria, in provincia di Rimini, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della luce. Sui social il dolore del padre Walter: «Il cuore a volte batte anche se è morto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

