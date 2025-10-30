Grandi ospiti per le ultime due giornate di Forlì Open Music
Nelle giornate conclusive del festival, sabato 1 e domenica 2 novembre, alla Fondazione Masini arrivano tanti ospiti di caratura mondiale. A partire dall’ensemble di otto contrabbassi Ludus Gravis, nato nel 2010 dall’incontro tra Stefano Scodanibbio e Daniele Roccato; poi Beaks, ovvero Daniela. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Tra i grandi ospiti del Piccolo Festival Animazione 18 ci sarà anche Michaela Müller, l'autrice della sigla di questa edizione! Verrà a trovarci a San Vito al Tagliamento anche in qualità di giurata della competizione principale, mostrerà i suoi film all'Auditorium - facebook.com Vai su Facebook
Verissimo, gli ospiti del weekend: Bruganelli, Golia e la storia di Laura Santi - Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Lo riporta msn.com