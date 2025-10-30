Grande Fratello Valentina resta nella Casa | ma come concorrente? La verità
Ebbene sì, stasera Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, torna nella Casa del Grande Fratello. Ma questa volta la donna resta all’interno del loft! Ciò che molti telespettatori si stanno chiedendo è se diventa così una nuova concorrente di questa edizione. Ad anticipare il suo ingresso dalla porta rossa è proprio il reality show di Canale 5, tramite uno Spoiler Allert, sui social network, con i suoi profili ufficiali. A quanto pare, Simona Ventura e la redazione hanno intenzione di puntare ancora sul triangolo amoroso, che vede coinvolta anche Benedetta Stocchi. Una situazione che da sempre appassiona gli italiani, ma riuscirà a cambiare le sorti di questa edizione? Grande Fratello, Valentina – la fidanzata di Domenico – è una nuova concorrente?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
