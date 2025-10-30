Grande Fratello sondaggi del 30 ottobre chi è il preferito del pubblico
Da questa settimana il Grande Fratello raddoppia. Dopo la consueta puntata del lunedì, questa sera – giovedì 30 ottobre – Simona Ventura torna su Canale5 con una nuova diretta in prima serata. Una scelta editoriale che punta a consolidare l’attenzione del pubblico e ad accorciare i tempi tra nomination e reazioni dei concorrenti. Il reality, infatti, entra sempre più nel vivo, tra strategie, alleanze e tensioni che iniziano a emergere con chiarezza. Il ritorno da protagonista di Simona Ventura. Simona Ventura, che da qualche settimana è al timone del programma, rappresenta oggi una delle figure più solide e riconoscibili della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Anita e Jonas si godono una cena tutta per loro come coppia più shippata dal pubblico #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello. . Francesco ad Anita: “Non sai quanto ti voglio bene” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Un-chiarimento-tra-Anita-e-Francesco - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di giovedì 30 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Raddoppia il Grande Fratello 2025 con una seconda puntata anche al giovedì sera: le anticipazioni del 30 ottobre 2025. Riporta superguidatv.it
Grande Fratello sondaggi del 30 ottobre, chi è il preferito del pubblico - Simona Ventura conduce la nuova puntata del Grande Fratello in onda il 30 ottobre su Canale5: ma chi è il preferito del pubblico? Secondo dilei.it
Grande Fratello, sondaggio televoto giovedì 30/10: Jonas Pepe in testa, male Francesco - Grande Fratello torna giovedì 30 ottobre su Canale 5 con la seconda puntata settimanale in diretta condotta da Simona Ventura e ci sarà spazio per il risultato del nuovo televoto. Secondo it.blastingnews.com