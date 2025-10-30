GRANDE FRATELLO | SIMONA VENTURA RADDOPPIA E LA CASA SI SPACCA PER LE TENSIONI
Giovedì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, primo raddoppio del “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e, come supporto alla conduttrice, torna la pungente Sonia Bruganelli. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. Sarà l’occasione per appianare i dissapori che compromettono il loro rapporto? E come la prenderà la mamma Francesca? Il gruppo si è spaccato a causa delle tensioni sempre più forti tra due aspiranti leader: Omer e Jonas. 🔗 Leggi su Bubinoblog
