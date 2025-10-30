Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera
Mancano poche ore a una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con un doppio appuntamento settimanale. Questa sera, giovedì 30 ottobre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d'Italia per raccontarci tutto ciò che sta accadendo ai protagonisti di questa nuova edizione. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e, anche questa settimana, un'ospite speciale, Sonia Bruganelli pronta a dire la sua. Le anticipazioni della puntata. Nuovi colpi di scena in vista per la puntata di questa sera.
