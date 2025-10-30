Grande Fratello le anticipazioni della puntata di questa sera giovedì 30 ottobre

Comingsoon.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 30 ottobre, in onda in prima serata su Canale 5, il sesto appuntamento con il Grande Fratello condotto da Simona Ventura con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Una sorpresa per Simone, dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre.

Questa sera assisteremo a un vero e proprio colpo di scena all'interno della Casa più spiata d'Italia: l'ingresso di una nuova concorrente porterà scompiglio?

