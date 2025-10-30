Grande Fratello Giulia Soponariu svela i dettagli del suo rapimento | il racconto

Tra i momenti più intensi di questa edizione del Grande Fratello 2025, spicca la toccante testimonianza di Giulia Soponariu. La giovane concorrente ha deciso di aprirsi ai suoi coinquilini, raccontando per la prima volta il rapimento subito da bambina, un episodio drammatico che ha segnato la sua famiglia. Le sue parole, sincere e commoventi, hanno colpito profondamente chi era in ascolto. Giulia Soponariu al Grande Fratello: il racconto del rapimento. Durante una conversazione notturna nella Casa, Giulia Soponariu ha voluto condividere un episodio che ha sconvolto la sua infanzia. “Quando mi ha rapita il titolo era: ‘Bambina romena rapita, ritrovata dopo qualche ora’. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Giulia Soponariu svela i dettagli del suo rapimento: il racconto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Dopo un momento di sconforto, Rasha si confida con Anita e Benedetta… #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Giulia Soponariu svela i dettagli del rapimento al Grande Fratello: cosa ha detto in lacrime - Al Grande Fratello durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura Giulia Soponariu si è lasciata sfuggire alcune scioccanti rivelazioni ... Scrive ilsipontino.net

Giulia Soponariu è stata rapita da bambina, il racconto e i dettagli - Nella casa del Grande Fratello Giulia Soponariu è tornata a parlare di quando è stata rapita da bambina e ha raccontato i dettagli dell’accaduto. Secondo novella2000.it

Grande Fratello, arriva la pace tra Giulia Soponariu e Jonas Pepe: “Ti chiedo scusa, ho sbagliato” - Giulia Soponariu si è voluta scusare con Jonas Pepe dopo la nomination al Grande Fratello, ammettendo di aver sbagliato. Si legge su mondotv24.it