Grande Fratello due serate di fuoco | la Ventura tiene a bada una Casa ormai spaccata
Giovedì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il primo raddoppio stagionale del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Una puntata che promette colpi di scena, tensioni e momenti di forte emozione. In studio, accanto alla conduttrice, ritroveremo un parterre di ospiti ormai storici del reality: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A loro si aggiunge la presenza pungente e ironica di Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua senza filtri. Valentina torna nella Casa (questa volta per restarci). Dopo il confronto acceso della scorsa puntata, Valentina Piscopo ha continuato a osservare da casa il comportamento del suo compagno Domenico D’Alterio e della concorrente Benedetta Stocchi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
