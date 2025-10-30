Il ritorno della fidanzata di Domenico D'Alterio spiazza tutti. Una decisione che smentisce il ritorno alle origini promesso da Simona Ventura Dai canali social ufficiali del Grande Fratello arriva una notizia destinata a far discutere tutti gli appassionati del reality: Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, farà il suo ritorno nella Casa nella puntata di stasera 30 ottobre, la prima in onda di giovedì di questa edizione. I precedenti scontri di Valentina con il suo compagno Nelle scorsa puntate, la Piscopo aveva avuto un confronto molto acceso con Domenico e con Benedetta Stocchi, infastidita dalla loro eccessiva vicinanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Grande Fratello, anticipazioni sesta puntata: Valentina Piscopo concorrente ufficiale? "Entra per restarci"