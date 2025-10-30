La Casa del Grande Fratello si prepara a vivere una delle serate più intense di questa edizione. Giovedì 30 ottobre il reality condotto da Simona Ventura raddoppia l’appuntamento settimanale e promette scintille, con un ingresso destinato a stravolgere gli equilibri e un incontro emozionante che farà commuovere il pubblico. E il triangolo Domenico-Valentina-Benedetta è pronto a esplodere definitivamente. Grande Fratello, le anticipazioni del 30 ottobre. Nuova puntata del Grande Fratello giovedì 30 ottobre: il reality raddoppia l’appuntamento settimanale, con il programma che va in onda non solo il lunedì, come di consueto, ma anche il giovedì. 🔗 Leggi su Dilei.it

Grande Fratello, anticipazioni del 30 ottobre: un nuovo ingresso nella Casa