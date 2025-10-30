Grande Fratello Anita Mazzotta crolla | Fuori da qui non ho nessuno VIDEO

Dopo aver sopito il dolore per la perdita della sua mamma, l'amata gieffina Anita Mazzotta si è lasciata andare a uno sfogo nella Casa del Grande Fratello in cui ha rivelato di sentirsi molto sola. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla: "Fuori da qui non ho nessuno" (VIDEO)

Scopri altri approfondimenti

Francesco su Anita: “Sono rimasto molto deluso da lei” #GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello. . Il chiarimento tra Giulia e Jonas: “Ti chiedo scusa se ti ho ferito” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Giulia-e-Jonas-Chiarimento - facebook.com Vai su Facebook

Anita Mazzotta crolla per la morte della madre al GF: “Fuori da qui non ho nessuno”, lo sfogo sulla famiglia - Anita Mazzotta è scoppiata in lacrime ieri sera: sta vivendo nella casa del Grande Fratello con un profondo dolore, quello legato alla scomparsa della ... Lo riporta fanpage.it

Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre: “Non ho nessuno” - Al Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre e si lascia andare alle lacrime: “Non ho nessuno” ... Come scrive dilei.it

Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre: “Fuori non mi resta nessuno”, il dramma familiare - La concorrente del Grande Fratello, Anita Mazzotta, sta affrontando un momento estremamente difficile a causa della recente perdita della madre. controcopertina.com scrive