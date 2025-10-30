Grande Fratello Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre | Non ho nessuno

Dopo la morte della madre e il rientro nella Casa del Grande Fratello, per partecipare nuovamente al gioco, Anita Mazzotta crolla, sfogandosi con gli altri concorrenti e raccontando il suo malessere. Le lacrime di Anita Mazzotta al Grande Fratello. Anita Mazzotta all’inizio di ottobre ha subito un grave lutto. Sua madre infatti è venuta a mancare, lasciando un vuoto enorme e un grande dolore nella vita della concorrente. In un momento di sconforto Anita si è sfogata con Rasha e Omer, raccontando di sentirsi molto sola. “Sono sola, fuori da qui non ho nessuno – ha confidato Anita, lasciandosi andare alle lacrime -. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre: “Non ho nessuno”

