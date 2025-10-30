Grande Fratello Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre | Non ho nessuno

Dilei.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la morte della madre e il rientro nella Casa del Grande Fratello, per partecipare nuovamente al gioco, Anita Mazzotta crolla, sfogandosi con gli altri concorrenti e raccontando il suo malessere. Le lacrime di Anita Mazzotta al Grande Fratello. Anita Mazzotta all’inizio di ottobre ha subito un grave lutto. Sua madre infatti è venuta a mancare, lasciando un vuoto enorme e un grande dolore nella vita della concorrente. In un momento di sconforto Anita si è sfogata con Rasha e Omer, raccontando di sentirsi molto sola. “Sono sola, fuori da qui non ho nessuno – ha confidato Anita, lasciandosi andare alle lacrime -. 🔗 Leggi su Dilei.it

grande fratello anita mazzotta crolla dopo la morte della madre non ho nessuno

© Dilei.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre: “Non ho nessuno”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

grande fratello anita mazzottaAnita Mazzotta crolla per la morte della madre al GF: “Fuori da qui non ho nessuno”, lo sfogo sulla famiglia - Anita Mazzotta è scoppiata in lacrime ieri sera: sta vivendo nella casa del Grande Fratello con un profondo dolore, quello legato alla scomparsa della ... Secondo fanpage.it

grande fratello anita mazzottaGrande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre: “Fuori non mi resta nessuno”, il dramma familiare - La concorrente del Grande Fratello, Anita Mazzotta, sta affrontando un momento estremamente difficile a causa della recente perdita della madre. Segnala controcopertina.com

grande fratello anita mazzottaGrande Fratello, scontro furioso tra Rasha e Mattia, Anita in lacrime: "Abbiamo esagerato" - Tra dolori privati, amori in crisi e notti insonni, il Grande Fratello si trasforma in una fabbrica di emozioni. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Anita Mazzotta