Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv | orario e anticipazioni

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello 2025 torna stasera, giovedì 30 ottobre, con una nuova puntata in diretta tv in programma alle ore 21.20 su Canale 5. Il celebre reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Equilibri che vacillano e grandi ritorni? Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e @MedInfinityIT con una nuova puntata di #GrandeFratello! pic.twitter.comtlEbjm7Xkx — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2025 Le anticipazioni. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

grande fratello 2025 stasera in diretta tv orario e anticipazioni

© Lapresse.it - Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv: orario e anticipazioni

News recenti che potrebbero piacerti

grande fratello 2025 staseraGrande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di giovedì 30 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Raddoppia il Grande Fratello 2025 con una seconda puntata anche al giovedì sera: le anticipazioni del 30 ottobre 2025. Si legge su superguidatv.it

Al “Grande Fratello 2025” entra in gioco Valentina Piscopo, la compagna di Domenico. Tutte le anticipazioni - E no, non è un errore: oggi, giovedì 30 ottobre alle 21:20, Simona Ventura torna protagonista con la seconda puntata settimanale annunciata nella di ... Segnala iodonna.it

grande fratello 2025 staseraAnticipazioni Grande Fratello stasera 30 ottobre: Valentina entra di nuovo nella casa per restare! - La puntata del Grande Fratello di questa sera, ... Da tuttosulgossip.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Stasera