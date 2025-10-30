Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv | orario e anticipazioni
Il Grande Fratello 2025 torna stasera, giovedì 30 ottobre, con una nuova puntata in diretta tv in programma alle ore 21.20 su Canale 5. Il celebre reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Equilibri che vacillano e grandi ritorni? Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e @MedInfinityIT con una nuova puntata di #GrandeFratello! pic.twitter.comtlEbjm7Xkx — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2025 Le anticipazioni. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anita e Jonas si godono una cena tutta per loro come coppia più shippata dal pubblico #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello. . Francesco ad Anita: “Non sai quanto ti voglio bene” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Un-chiarimento-tra-Anita-e-Francesco - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di giovedì 30 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Raddoppia il Grande Fratello 2025 con una seconda puntata anche al giovedì sera: le anticipazioni del 30 ottobre 2025. Si legge su superguidatv.it
Al “Grande Fratello 2025” entra in gioco Valentina Piscopo, la compagna di Domenico. Tutte le anticipazioni - E no, non è un errore: oggi, giovedì 30 ottobre alle 21:20, Simona Ventura torna protagonista con la seconda puntata settimanale annunciata nella di ... Segnala iodonna.it
Anticipazioni Grande Fratello stasera 30 ottobre: Valentina entra di nuovo nella casa per restare! - La puntata del Grande Fratello di questa sera, ... Da tuttosulgossip.it