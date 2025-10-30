Il Grande Fratello 2025 torna stasera, giovedì 30 ottobre, con una nuova puntata in diretta tv in programma alle ore 21.20 su Canale 5. Il celebre reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Equilibri che vacillano e grandi ritorni? Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e @MedInfinityIT con una nuova puntata di #GrandeFratello! pic.twitter.comtlEbjm7Xkx — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2025 Le anticipazioni. Dopo il confronto avuto nel corso della precedente puntata, Valentina ha continuato a osservare il comportamento del suo compagno Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella Casa, questa volta, per restare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grande Fratello 2025 stasera in diretta tv: orario e anticipazioni