Grande Fratello 2025 Omer Elomeri si racconta a Rasha | Ho sofferto di una depressione pesante per due anni | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello 2025 la complicità tra Omer Elomeri e Rasha Younes si fa sempre più forte. Nelle ultime ore i due si sono molto avvicinati condividendo momenti privati ed intimi della loro vita. Proprio Omer si è lasciato andare confessando di aver sofferto di depressione. Grande Fratello 2025, Omer e la depressione: la confessione a Rasha. Omer Elomeri si è raccontato a cuore aperto a Rasha Younes nella casa del Grande Fratello 2025 rivelando di aver sofferto a lungo di depressione. Una confessione coraggiosa ed emozionante per il concorrente che in passato ha vissuto anche l'orrore e le conseguenze della guerra nel suo Paese.

