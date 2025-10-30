Grande Fratello 2025 Omer Elomeri si racconta a Rasha | Ho sofferto di una depressione pesante per due anni | Video Mediaset
Nella casa del Grande Fratello 2025 la complicità tra Omer Elomeri e Rasha Younes si fa sempre più forte. Nelle ultime ore i due si sono molto avvicinati condividendo momenti privati ed intimi della loro vita. Proprio Omer si è lasciato andare confessando di aver sofferto di depressione. Grande Fratello 2025, Omer e la depressione: la confessione a Rasha. Omer Elomeri si è raccontato a cuore aperto a Rasha Younes nella casa del Grande Fratello 2025 rivelando di aver sofferto a lungo di depressione. Una confessione coraggiosa ed emozionante per il concorrente che in passato ha vissuto anche l’orrore e le conseguenze della guerra nel suo Paese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
