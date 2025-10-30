Grande Fratello 2025 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 30 ottobre
. Stasera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domenico ad Anita: “Ti vedo distaccata” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di giovedì 30 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Raddoppia il Grande Fratello 2025 con una seconda puntata anche al giovedì sera: le anticipazioni del 30 ottobre 2025. Riporta superguidatv.it
Grande Fratello, anticipazioni 30 ottobre: Valentina nuova concorrente (e Domenico trema) eliminazione choc, polemiche - Questa sera assisteremo a un vero e proprio colpo di scena all’interno della Casa più spiata d’Italia: l’ingresso di una nuova concorrente porterà scompiglio? Come scrive libero.it
Grande Fratello, anticipazioni del 30 ottobre: Valentina diventa una concorrente - Confronti, sorprese e il ritorno di Sonia Bruganelli come ospite d'eccezione al Grande Fratello 2025. Come scrive msn.com