Grande Fratello 2025 il crollo di Anita Mazzotta dopo la morte della madre | Sono sola fuori da qui non ho nessuno | Video Mediaset

Anita Mazzotta è tornata nella casa del Grande Fratello 2025 dopo la morte della mamma. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto enorme e un dolore che non passa mai. In questi giorni Anita è crollata in lacrime con Rasha e Omer confessando di essere sola. Anita Mazzotta al Grande Fratello: “sono sola, ho perso mia madre”. Anita Mazzotta è crollata nella casa del Grande Fratello 2025. La concorrente è scoppiata a piangere in giardino confessando ad Omer e Rasha di essere rimasta sola dopo la morte della mamma. “ Sono sola, fuori da qui non ho nessuno – ha detto Anita in lacrime. “ Chi può capire cosa sto provando? Nessuno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

