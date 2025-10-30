Anticipazioni sesta puntata di giovedì 30 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la sesta puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Al centro della puntata ancora la compagna di Domenico, Valentina: ha continuato ad osservare il comportamento di Domenico e quello di Benedetta e ha deciso di tornare nella casa, questa volta per restarci. Sorpresa per Simone: dopo un lungo periodo di distacco, potrà incontrare il padre. Sarà l’occasione per appianare i dissapori che compromettono il loro rapporto? E come la prenderà la mamma Francesca, in gioco con lui al GF? Altro tema della serata sarà il gruppo spaccato a causa delle tensioni sempre più forti tra i due aspiranti leader: Omer e Jonas. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello 2025, diretta sesta puntata