Grande festa a Casale Bud Spencer rivive a Prato I primi 10 anni del club
Una meticolosa organizzazione quella dell’ Associazione Amici di Bud che il primo novembre festeggerà i 10 anni dalla fondazione con una festa a Casale di Prato. Due band, DJ set e giochi a premi animeranno la serata. L’inizio è previsto per le 19.30 con un primo gioco di apertura a cui seguirà l’apericena a buffet illimitato accompagnata da Marilù Band, il dj set di Christian De Curtis, lo spettacolo del Mago Pilù, giochi a premi ed il live dei Musicanti di Brama. Punta di diamante sarà l’intervista ad Andrea Balestri, attore toscano che nel 1972 ha recitato a fianco di Bud Spencer nel film "Torino nera", sotto la guida del regista Carlo Lizzani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
