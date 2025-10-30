Grande attesa per il Torneo Internazionale di tennis Città di San Gregorio 2025
Scatta ufficialmente il conto alla rovescia in vista del Torneo Internazionale di tennis “Città di San Gregorio 2025”.L’evento, giunto alla terza edizione, si disputerà come sempre sugli splendidi campi in terra rossa del Tennis School “Monte Kà Tira” di San Gregorio di Catania e si svilupperà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Grande attesa per il Torneo Internazionale di tennis "Città di San Gregorio 2025" - Anche quest'anno due avvincenti tornei di singolare e due di doppio maschile sui campi in terra rossa del Tennis School "Monte Kà Tira" di San Gregorio di Catania
Tennis: il circuito internazionale M15 Itf per il terzo anno torna a fare tappa in Sicilia con i due tornei organizzati dal Tennis School "Monte Kà Tira" - Dal 3 al 16 novembre sui campi in terra rossa del prestigioso circolo si disputerà il Torneo "Città di San Gregorio 2025", due avvincenti tornei del World Tennis Tour: spettacolo assicurato
