Potrebbero avere le ore contate i vandali che hanno imbrattato i muri del centro storico con scritte in onore di Tommaso Bruciaferri, 14enne morto nel tragico incidente stradale a San Biagio di Osimo due venerdì fa. I filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali sono stati acquisiti e sono in corso di visione da parte dei militari. Potrebbero aver immortalato i volti di quei ragazzini, probabilmente tutti minorenni, che hanno agito indisturbati di notte. Intanto la sindaca Michela Glorio informa: "Mi sto interfacciando con le forze di polizia e alcune istituzioni scolastiche circa gli atti di vandalismo che si sono registrati negli ultimi tempi, specialmente in centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Graffiti dedicati a Tommy, i filmati al vaglio