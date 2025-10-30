Governo riunione d’urgenza sul Ponte sullo Stretto dopo stop della Corte dei conti

Puntomagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo convoca il Cdm per definire la strategia dopo il no della Corte dei conti alla delibera Cipess sull’opera. Si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, intorno alle 10:30, la riunione d’urgenza del Consiglio dei ministri convocata dalla premier Giorgia Meloni per affrontare la questione del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo che la Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. La decisione dell’organo contabile ha di fatto bloccato l’iter amministrativo del progetto, spingendo il governo a un confronto immediato. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che l’obiettivo dell’esecutivo è “affrontare la questione e andare avanti” con il progetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

governo riunione d8217urgenza pontePonte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti ch ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

governo riunione d8217urgenza pontePonte sullo Stretto, Meloni convoca riunione a palazzo Chigi - Il summit dopo la decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera ... repubblica.it scrive

governo riunione d8217urgenza pontePonte Messina: Salvini, 'stamattina riunione Governo con Meloni' - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha convocato (per questa mattina, ndr) una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi per affrontare la questione". Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Riunione D8217urgenza Ponte