Governo riunione d’urgenza sul Ponte sullo Stretto dopo stop della Corte dei conti

Il governo convoca il Cdm per definire la strategia dopo il no della Corte dei conti alla delibera Cipess sull’opera. Si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, intorno alle 10:30, la riunione d’urgenza del Consiglio dei ministri convocata dalla premier Giorgia Meloni per affrontare la questione del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo che la Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. La decisione dell’organo contabile ha di fatto bloccato l’iter amministrativo del progetto, spingendo il governo a un confronto immediato. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che l’obiettivo dell’esecutivo è “affrontare la questione e andare avanti” con il progetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it