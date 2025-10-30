Goth Girl Autumn in chiave comfy | il nero torna protagonista

361magazine.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estetica dark incontra il comfort contemporaneo in una collezione che celebra la femminilità senza rinunciare alla leggerezza. Così, sloggi continua a conquistare gli armadi delle modaiole . Con l’arrivo di Halloween il nero torna a dominare la scena, ma quest’anno lo fa con una nuova energia. Non è solo un richiamo all’atmosfera misteriosa e un po’ spooky di ottobre, bensì una vera dichiarazione di stile. Lo spirito del Goth Girl Autumn conquista passerelle e social trasformandosi in un trend che parla di eleganza, carattere e comfort. A interpretarlo in chiave moderna è sloggi, che reimmagina il total black con un tocco contemporaneo e irresistibilmente morbido. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Goth Girl Autumn in chiave comfy: il nero torna protagonista

